Um bebê de dez meses morreu afogado nesta terça-feira (14), no Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a própria mãe levou o menino ao Centro de Operações do Samu em busca de ajuda, informando que ele teria caído dentro da piscina do prédio em que mora.

Os profissionais da saúde tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu. O corpo foi levado até uma unidade de saúde onde será feita a remoção pelo Instituto Médico Legal (IML).