Bebê de 1 ano que se afogou em balde, em Goiânia, está em coma no Hugol

Atualizada às 22h30 - 31/07/2017

O estado de saúde de um bebê de apenas um ano que se afogou em um balde na tarde de segunda-feira (31), no Setor Orienteville, em Goiânia, é considerado gravíssimo.

De acordo informações divulgadas pelo Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), a criança está internada na UTI Pediátrica da unidade e em coma.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a criança foi socorrida por familiares e encaminhada para uma unidade de saúde na Rua Blumenau, setor Andreia Cristina.

Em seguida, devido à gravidade do caso, o SAMU conduziu a vítima Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Além do estado de saúde, também foi informado que a paciente é do sexo feminino.