'Bebê cabeludo' distrai enfermeiras com penteado e recebe vacina errada

O bebê Heitor, de Sorocaba, São Paulo, recebeu, na última semana, uma vacina contra o vírus HPV, que causa câncer de colo de útero em meninas e mulheres. O problema é que sua mãe, Elaine Rodrigues, não o levou ao posto para tomar essa vacina: Heitor, conhecido em sua cidade como "bebê cabeludo", deveria ter tomado a vacina Pneumo 10, contra pneumonia.

O erro aconteceu, segundo a família do Heitor, depois que as enfermeiras da Unidade Básica de Saúde (UBS) se distraíram com as madeixas do bebê. "As enfermeiras que estavam presentes ficaram eufóricas com o cabelo dele, porque chama a atenção. Tiraram fotos, pegaram ele no colo e eu acredito que essa tenha sido a distração no momento que causou a grande falha da vacina errada", explicou a mãe ao G1.

Heitor já tinha voltado para casa quando funcionários do "postinho" se deram conta do erro e ligaram para avisar à família, que imediatamente levou o bebê para o médico. Ele ficou em observação e nenhuma reação foi verificada, mas a mãe registrou um boletim de ocorrência na última quinta-feira (27).

Em meninos, a vacina contra o HPV evita a transmissão do vírus, mas não se sabe se Heitor pode apresentar problemas futuros. A enfermeira que cometeu o erro continua trabalhando normalmente. Secretaria de Saúde local apura o caso, que também foi encaminhado para o Comite de Ética de Enfermagem.

"Vou verificar todas daqui pra frente", comentou a mãe, sobre futuras doses de vacinas que Heitor precisar tomar. "Não desejo o que eu passei para ninguém. Eu achei que ia perder meu filho".