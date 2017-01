Bebê abandonado em porta de casa é resgatado por bombeiro que agora será seu pai

Um recém-nascido abandonado na porta de uma residência, na tarde do último sábado (7), em Taguatinga, no Distrito Federal, já terá uma nova família. Seu pai? O sargento do Corpo de Bombeiros que fez seu resgate.

Por volta das 17h45, moradores do Setor M Norte ouviram o choro do menino e o encontraram em frente a uma casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado por um visitante do bairro e o militar Silva Passos, designado para o atendimento da ocorrência, decidiu adotar o bebê, que seria colocado à disposição para adoção e levado para um abrigo pelo Conselho Tutelar. Encaminhado para o Hospital Municipal de Ceilândia, cidade vizinha, o menino foi amamentado por uma mulher que acabara de dar à luz. O médico que fez a avaliação da criança afirmou que ela estava em perfeitas condições de saúde.

O recém-nascido aparenta ter idade entre 3 e 10 dias, segundo a comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As questões burocráticas do processo já foram resolvidas por Passos durante o último domingo (8).