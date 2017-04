Bebê é encontrado dentro de bolsa abandonada em Aparecida de Goiânia

Um bebê do sexo feminino foi encontrado dentro de uma bolsa de viagem em frente a uma escola no setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na manhã deste domingo (23).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), algumas pessoas viram a bolsa abandonada em baixo de uma árvore e foram pegá-la. Quando abriram, viram que havia um bebê ali dentro. Ainda segundo o SAMU, a vítima aparentava ter nascido no nono mês de gestação e estava com a glicose baixa.

Ela foi encaminhada à Maternidade Marlene Teixeira e de lá conduzida ao Hospital Materno Infantil (HMI). A previsão é de que o bebê receba alta da unidade de saúde ainda nessa semana. A mãe dela ainda não foi identificada.