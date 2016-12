Bebê é anunciado em site de compra e venda na noite de Natal; polícia investiga o caso

A Polícia Civil do Ceará investiga um anúncio de venda de um bebê, publicado no site de compras e vendas, OLX, às 22h24min de domingo (25). A tentativa de comercializar a criança, de acordo com texto publicado pelo anunciante que seriam de Fortaleza, foi motivada pela "falta de condições" financeiras para sustentá-la. O anúnucio não está mais no ar desde a manhã desta segunda-feira (26).

O caso, de acordo com o jornal O Povo, da capital cearense, foi denunciado pelo Conselho Tutelar, que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. Depois, a investigação foi encaminhada para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente.

O anunciante se cadastrou como residente no bairro do Cocó, região nobre de Fortaleza. No entanto, não disponibilizou o CEP. A reportagem do jornal O Povo tentou entrar em contato por meio do número de telefone divulgado no anúncio, mas a ligações não foram atendidas.

A "entrega do filho ou pupilo a terceiro, mediante recompensa" é considerada crime, de acordo com o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena de até quatro anos também vale da mesma maneira para quem oferece, efetiva ou paga a recompensa.