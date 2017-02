Batida entre carro e carreta mata motorista na BR-452

Um homem de 50 anos morreu após colidir um VW GOL contra uma carreta na BR-452, no município de Goiatuba, na tarde desta quarta-feira (1º).

A vítima saiu de Uberlândia-MG e seguia para Rio Verde-GO quando invadiu a pista contrária e bateu frontalmente com o autocarga.

Uma testemunha contou que acompanhou o VW por cerca de quatro quilômetros e percebeu que por várias vezes que o veículo invadiu a pista contrária, praticando ziguezague o que o impedia de ultrapassá-los.

Ele informou ainda que chegou a piscar os faróis para tentar alertar outros condutores sobre o perigo que a vítima estava trazendo para os usuários da via.

Com a colisão entre os veículos, a vítima ficou presa nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No interior do veículo foram encontradas duas latas de cervejas; uma vazia no assoalho e outra com líquido pela metade no console do carro.

A rodovia ficou interditada até às 19h quando os veículos foram removidos. O motorista da carreta saiu ileso, foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado.