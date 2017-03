Batida entre carreta e ônibus mata 2 e deixa dezenas de feridos em Morrinhos

Duas pessoas morreram e dezenas de passageiros ficaram feridos após uma colisão entre um ônibus e uma carreta, na BR-153, em Morrinhos, na região Sul do Estado. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (23), no km 603, no trecho que liga Morrinhos a Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada e cinco unidades de resgate socorrem as vítimas que estão sendo encaminhadas para hospitais da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ônibus havia 32 ocupantes. Segundo a corporação, quatro vítimas já foram encaminhadas para Morrinhos.

Em breve mais informações.