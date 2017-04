“Bateu até cansar”, disse Idosa de 78 anos após ser agredida por enfermeiro na UTI

Na madrugada de domingo (16), um enfermeiro agrediu uma idosa de 78 anos internada na ala de Unidade de Terapia Intensivas (UTI) do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. “Foram puxões de cabelo, tapa na cara.”, disse a filha da vítima, Hedilaine Aparecida Garcia ao portal de notícias G1.

“Ele me xingou de tudo quanto foi nome e foi me batendo, bateu até cansar”, disse a vítima Thereza Aparecida em um vídeo gravado por um dos filhos. A paciente se recuperava de uma cirurgia vascular realizada na última semana.

O nome do funcionário não foi divulgado, ele trabalhava no hospital há 27 anos e foi afastado. A direção da unidade de saúde afirma que nunca foi registrada nenhuma reclamação contra o enfermeiro.

O superintendente do hospital, Antonio Célio Camargo Moreno, supõe que o funcionário e a idosa tiveram alguma discussão que acabou em uma “agressão desagradável”.

Os filhos da idosa temem pela segurança da mãe, que ainda não tem previsão de alta. Segundo eles, a paciente teve medo de voltar a dormir após ser agredida pelo enfermeiro. “Ela ficou com medo do dormir à noite, achando que ele ia voltar para matar”, disse Hedilaine.

Em comunicado oficial, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde informou que "na manhã deste domingo, após a troca do plantão, o médico constatou um hematoma no rosto da paciente Thereza de Jesus Garcia, internada na UTI da unidade". Ao ser questionada, a própria paciente relatou que foi agredida por um dos enfermeiros do plantão noturno.

Diante da situação a unidade identificou e afastou imediatamente o funcionário. A pasta acrescenta que comunicou a família da paciente e abriu uma sindicância administrativa para apurar o fato.