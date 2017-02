Barulho de cliente desencadeou tiroteio em hipermercado, diz delegado

O barulho e o alto tom de voz de um cliente na Praça de Alimentação do Carrefour, da Avenida T-9, teriam motivado a confusão que terminou na morte do gerente do hipermercado, Ari José dos Reis de 56 anos, na tarde desse domingo (5).

Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado responsável pelo caso, Ernani Cazer, diz que em seu depoimento, o segurança contou que o policial militar incomodando com o barulho de outro cliente o advertiu de forma truculenta. Ele teria sacado a arma e empurrado o cano no cliente. No entanto, o delegado afirmou que a veracidade desta informação será apurada.

Após presenciar a situação, o segurança interveio e com isso teve início uma discussão entre o segurança e o PM que resultou na troca de tiros que atingiu Ari. Ernani contou ainda que aproximadamente nove tiros foram disparados e agora a investigação apura de qual arma saiu a bala, em especial, a que atingiu o gerente.