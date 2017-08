Barco naufraga na Bahia; Marinha confirma 22 mortos

As autoridades da Bahia informaram no final da manhã desta quinta-feira, 24, que ao menos 22 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação próximo à Ilha de Itaparica, na localidade de Mar Grande. O comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, disse que 129 pessoas estavam na embarcação - e que, até às 11h25, ao menos 22 corpos haviam sido localizados. As buscas prosseguem.



A embarcação "Cavalo Marinho" tinha capacidade para levar até 162 passageiros. O acidente ocorreu a 200 metros do Terminal marítimo. O chamado de emergência para a Capitania foi recebido através do rádio por volta das 8h. De acordo com a Prefeitura de Vera Cruz, a lancha saiu do terminal da Ilha por volta das 6h30 com destino a Salvador.



A avaliação da lancha será feita pela Marinha, que analisará a regularização da embarcação e se a mesma operava com número de passageiros acima do permitido. A Secretaria de Segurança Pública informou que um inquérito será aberto para que as causas do acidente sejam apuradas.



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), postaram notas de pesar em suas respectivas contas nas redes sociais. Costa decretou luto oficial de três dias no Estado.



Navegue pelo assunto