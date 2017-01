Bandidos roubam celular de mulher e, em seguida, homem pede recompensa para devolver aparelho

Na tarde de terça-feira (17) bandidos roubaram o celular de uma empregada doméstica na porta do condomínio onde ela trabalha, em Goiânia. Minutos depois do assalto, um homem apareceu no local dizendo que comprou o aparelho e pediu uma recompensa para devolver o aparelho a vítima. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio.

O crime aconteceu quando a vítima saía do trabalho na Alameda Imbé, no Parque Amazônia, região sudoeste da capital.

O homem que recuperou o telefone disse que comprou o item dos bandidos por R$ 35, a mulher pagou a recompensa de R$ 50 para ter o celular de volta.

As imagens das câmeras mostram a mulher sendo rendida na porta do condomínio por um casal de moto que foge assim que toma o telefone da vítima. Segundos depois, é possível ver outros dois motoqueiros seguindo na mesma direção.

Assustada, a empregada doméstica voltou para a portaria do condomínio. Em seguida, as câmeras registraram o momento em que um motociclista estaciona e se dirige a vítima para devolver o celular alegando que havia comprado dos bandidos, após a mulher pagar a recompensa, ele vai embora.

Uma funcionária do residencial que não quis ser identificada contou que o mesmo homem voltou mais tarde em uma bicicleta, perguntando se alguém do local tinha visto o rosto dos assaltantes. A insistência do desconhecido levantou a suspeita da funcionária de que ele faz parte do grupo dos assaltantes.

No condomínio onde aconteceu a história moram aproximadamente 50 famílias. De acordo com a síndica, os assaltos no local são frequentes. A Polícia Militar informou que não tem nenhum registro de ocorrência sobre o assalto à doméstica.

A corporação disponibilizou telefone celular que a equipe da região atende (62) 99974-1902 e solicitou que as vítimas façam os boletins de ocorrências para que os casos sejam investigados. Segundo a PM, o policiamento na região será reforçado.