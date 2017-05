Bandidos rendem família e matam fazendeiro com tiro no rosto em Perolândia

O fazendeiro Joaquim Avelino Neto, de 62 anos, foi morto na quinta-feira (4), com um tiro no rosto durante um assalto em sua fazenda, em Perolândia, no sudoeste de Goiás.

De acordo com testemunhas, os bandidos invadiram a fazenda, renderam o dono, a mulher e os dois filhos. Logo depois, amarraram os familiares e levaram Joaquim até o local onde estava o cofre da residência. Antes de roubar os pertences das vítimas e fugir com o carro deles, os criminosos mataram o idoso com um tiro no rosto. Até o momento ninguém foi preso.

“Eram dois indivíduos encapuzados, então ainda não temos suspeitas da autoria, mas ainda estamos apurando”, informou a delegada Paula Daniela Ruza, que deve começar a ouvir os familiares da vítima que estavam na casa no momento do crime.

No dia 28 de abril, bandidos também invadiram uma fazenda em Jataí e levaram quase 40 cabeças de gado. Nesse assalto, o caseiro, a mulher e o neto deles ficaram trancados dentro de casa por mais de duas horas.

A Polícia Militar afirmou que sempre faz rondas nas propriedades, mas tem apenas uma viatura disponível para esse trabalho e que não há previsão de aumentar o efetivo.