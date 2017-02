Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência do BRB em Luziânia

Atualizada às 10h34

Homens fortemente armados explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco de Brasília (BRB), no centro de Luziânia, na região leste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (1).

Segundo a Polícia Militar, vizinhos disseram que ouviram barulhos de quatro explosões por volta de 4h da manhã. Os bandidos fugiram em um carro preto e atiraram várias vezes durante a fuga.

De acordo com a PM, a agência ficou bastante destruída. O vidro da fachada foi estilhaçado, a porta giratória e os caixas foram destruídos. O forro cedeu.

Após o ataque, a polícia chegou até uma casa no Residencial JK, onde foram apreendidas três armas, drogas, R$ 3 mil em espécie, um colete a prova de balas, e o carro utilizado pelos suspeitos. Os criminosos não estavam mais no local. A área foi isolada para perícia. PM continua fazendo buscas na região.

Em nota, a assessoria de imprensa do banco informou que a Polícia Militar "foi acionada imediatamente pela Central de Monitoramento do BRB, e chegou ao local em poucos instantes. Os assaltantes fugiram em dois veículos, mas foram presos. A perícia ainda está sendo realizada, porém, devido aos estragos, a agência não abrirá ao público hoje. Enquanto o ponto de atendimento estiver fechado, os clientes e usuários podem se dirigir aos correspondentes bancários".