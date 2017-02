Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência do Banco do Brasil em Luziânia

Homens fortemente armados explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco de Brasil, no centro de Luziânia, na região leste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (1).

Segundo a Polícia Militar, vizinhos disseram que ouviram barulhos de quatro explosões. Os bandidos fugiram em um carro preto. Atiraram várias vezes durante a fuga.

De acordo com a PM, a agência ficou bastante destruída. O vidro da fachada foi estilhaçado, a porta giratória e os caixas foram destruídos. O forro cedeu. Ninguém foi preso. A polícia não soube informar se os bandidos conseguiram levar dinheiro da agência.