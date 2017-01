Bandidos explodem agência do Banco do Brasil no interior de Goiás

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de bandidos em Alto Paraíso, na região nordeste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, durante a ação os bandidos usaram dois carros. Cerca de cinco homens atiraram várias vezes para inibir a ação policial. A polícia disse que os projéteis são de pistola e fuzil, armamento que nem a própria corporação utiliza.

Os bandidos colocaram uma bomba falsa na porta do Batalhão da PM, para que os policiais não saíssem. Mas, a bomba foi desarmada pelos policiais militares que seguem procurando pelos suspeitos.

Ainda de acordo com a polícia, os bandidos tentaram por duas vezes estourar o cofre da agência, mas as tentativas foram frustradas. Eles chegaram a deixar parte do material usado na tentativa de roubo, como um maçarico e martelos, no local.

Ainda de acordo com a polícia, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado para interditar o prédio onde fica o banco, porque a explosão abalou a estrutura do local.