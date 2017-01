Bandidos atiraram três vezes em repórter da Globo durante assalto a carro

Enquanto andava pelo centro da capital pernambucana, a repórter Nathália Dielú, da Globo Nordeste foi abordada de forma violenta por bandidos, na segunda-feira (9). Eles atiraram três vezes em direção ao carro, mas a arma falhou. Eram quatro homens que levaram seu carro, HB20 branco (que continua desaparecido) e outros pertences.

“Em nenhum momento pedi nada nem reagi, mas ele (um dos assaltantes) quis olhar nos olhos e dizer que tudo ia passar. Eles discutiram entre si, tentaram atirar, mas os olhos daquele garoto jamais vão sair da minha mente”, escreveu.

"Tentaram disparar três vezes, mas a arma falhou. Nas três vezes. Deus me guardou, me amparou. Entendi o recado: tenho muito a fazer nessa vida ainda. Estou agradecida, ao mesmo tempo que sinto o corpo arrasado. Mas no fim, tá tudo bem. Tou viva. Viva!", continuou