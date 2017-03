Bandidos assaltam residência e morrem após troca de tiros com a polícia em Ouvidor

Três homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares, em Ouvidor, na região Sudeste do Estado, na noite desta sexta-feira (10). Segundo informações repassadas à TV Anhanguera de Catalão, o trio invadiu uma casa por volta das 18h para assaltar e manteve uma família refém. Os moradores da residência foram colocados dentro do banheiro.

Os criminosos roubaram vários equipamentos eletrônicos como notebooks, tablets e celulares. Depois do roubo, eles fugiram em um carro prata. A Polícia Militar (PM) foi acionada e começou a fazer um cerco nas estradas da região. O trio foi localizado em uma zonal rural da cidade, e segundo a TV, os policiais foram recebidos a tiros.

Os militares revidaram e três suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para Santa Casa de Catalão, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia identificou dois suspeitos, Elivan Santana de Lima, de 31 anos, e Luciano Rosa de Souza, também de 31 anos. O terceiro envolvido ainda não foi identificado.

De acordo com a PM, os suspeitos tinham passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.