Bandido foge após furtar carro e causar acidente na Avenida Anhanguera

Atualizada às 9h17

Um acidente na manhã desta sexta-feira (12), complicou o trânsito na Avenida Anhanguera, próximo a Leste Oeste, no Setor Esplanda do Anicuns, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro que causou o acidente foi furtado de uma empresa de esterilização. O bandido teria colidido o veículo, que seguia no sentido Centro, com algumas barras metálicas, que separam a via do Eixo Anhanguera, e tombou o automóvel na madrugada de hoje. Depois do acidente, ele fugiu e ainda não foi localizado. O carro já foi devolvido ao dono, que esteve no local.

No começo da manhã, o trânsito já apresentava lentidão no trecho, no sentido Padre Pelágio/Centro. Com o acidente, apenas uma faixa estava disponível para o fluxo de veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o automóvel já foi retirado da via e o trânsito flui normalmente no trecho em que houve o acidente.