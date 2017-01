Bandido algemado rouba viatura e foge com o veículo para outra cidade

Na manhã desta terça-feira (17) um bandido furtou uma viatura da Polícia Militar e fugiu logo após ser preso em flagrante enquanto assaltava uma casa em Rio das Ostras, no interior do Rio. A fuga ocorreu quando os agentes deixaram o suspeito algemado sozinho dentro do carro, enquanto procuravam seu comparsa.

A viatura foi abandonada em uma comunidade de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos do Rio que fica a cerca de 37 quilômetros de onde aconteceu o caso. O suspeito fugiu e continua sendo procurado pela polícia.

O Major do 32º BPM, Lázaro Palote, contou que o preso passou as algemas por baixo da perna, pulou para o banco da frente e assumiu a direção até o bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. De acordo com as autoridades locais, a viatura abandonada não apresentava danos.

Os policiais envolvidos no caso vão ser ouvidos pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar, em Campos dos Goytacazes. Segundo a corporação, eles podem responder por crime de fuga culposa.