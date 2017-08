Banco de Sangue do HUGOL precisa de doações de O e A negativo

Doadores de todos os tipos sanguíneos são necessários para a manutenção dos estoques do Banco de Sangue do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL, entretanto a unidade iniciou uma campanha específica para pedir doações de O negativo (O-) e A negativo (A-) devido a um estoque crítico desses tipos.

Localizada na Região Noroeste de Goiânia, na Avenida Anhanguera, 14.527, Setor Santos Dumont, a unidade de coleta e transfusão do hospital tem capacidade para atender 100 doadores por dia e possui um horário especial de funcionamento: todas as semanas, de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30, e no sábado, das 07h às 12h, exceto em dias de feriados.

Para passar pela entrevista pré-doação, os requisitos básicos são: estar saudável, ter peso acima de 50kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 65 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis e, se acima de 60 anos, já ser um doador reincidente.

Pacientes graves, politraumatizados ou acometidos de doenças necessitam de reposição sanguínea, por isso o HUGOL mantém o estoque de bolsas dentro de um limite satisfatório para uma assistência segura aos pacientes da unidade de saúde.

De julho de 2015 a junho de 2017, 24 meses, o HUGOL realizou mais de 3,2 milhões de procedimentos, dentre internações, ambulatório, urgência e emergência e equipe multidisciplinar (2.304.971), procedimentos cirúrgicos (28.032), exames (908.679), transfusões (21.144) e coletas de sangue (14.953).