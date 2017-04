Banco de Sangue do HC de Goiânia precisa de doações

O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita de doações de qualquer tipo de sangue. Em razão dos feriados da Semana Santa e Dia de Tiradentes, o número de doações caiu bastante, o que levou à uma redução no estoque de bolsas de sangue do HC-UFG.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h, no Banco de Sangue do HC, na Primeira Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, em Goiânia. Entrada pelo portão do CEROF.

Os interessados em doar sangue devem se dirigir ao Banco de Sangue do HC portando documento original de identificação com foto, como Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), dentre outros. Outras informações pelo telefone (62) 3269-8296.





Recomendações para doar sangue



As condições básicas para doar sangue são:

- sentir-se bem, com saúde;

- ter entre 18 e 65 anos de idade;

- pesar mais de 50 kg;

- e apresentar documento de identidade com foto, válido em território nacional.



Estas são as recomendações para o dia da doação:

- não doar em jejum;

- fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior;

- não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

- evitar fumar por, pelo menos, duas horas antes;

- evitar alimentos gordurosos três horas antes;

- interromper, por 12 horas, atividades como pilotar avião ou helicóptero, conduzir ônibus ou caminhões de grande porte, subir em andaimes e praticar pára-quedismo ou mergulho.



Pessoas que não podem doar:

- que tiveram hepatite após os 10 anos de idade;

- mulheres grávidas ou que estejam amamentando;

- pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como aids, hepatite, sífilis e doença de chagas;

- usuários de drogas;

- que fizeram tatuagem ou colocaram piercing, nos últimos 12 meses, em estabelecimentos não controlados pela Vigilância Sanitária;

- que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativo, no último ano.