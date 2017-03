Banco é condenado a indenizar idosos que foram vítimas de estelionato em Goianésia

Por determinação da juíza Ana Paula de Lima Castro, o Banco Itaú deverá cumprir uma série de medidas para sanar os danos causados aos usuários de sua agência em Goianésia.

Os pedidos foram formulados pelo Ministério Público de Goiás em 2009 e a justiça decidiu condenar a instituição financeira a ressarcir os valores descontados em empréstimos fraudulentos e a indenizá-los com R$ 5 mil, a título de dano moral.

De acordo com o MP-GO, o banco deverá ainda fazer o pagamento de R$ 60 mil pelo dano moral coletivo causado, sendo R$ 30 mil destinados ao Lar do Idoso Francisco Quagliato e R$ 30 mil para o Lar do Idoso São Vicente.

Segundo consta no processo, vários idosos e sem instrução para o manejo dos caixas eletrônicos foram vítimas de estelionatários que, com o pretexto de ajudá-los, apropriaram-se de seus cartões e senhas, realizando saques e empréstimos em nome das vítimas. O crime ocorreu com vários clientes e permanecem sem esclarecimento pela falta de câmeras de segurança.

A pedido do MP, foi determinada liminarmente a suspensão dos efeitos dos empréstimos consignados em que figuravam como devedores as vítimas indicadas pela Promotoria de Justiça, bem como a exclusão dos terminais de autoatendimento da oferta de empréstimos com pagamento consignado em folha e outras dessa natureza que o titular não precisasse assinar os documentos comprobatórios. Agora, com o julgamento de mérito, o processo foi extinto.