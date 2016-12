Bancário surta, atira em duas colegas e se mata em seguida dentro de banco; alvo era o chefe

O bancário Glei Mario Leal teve um surto e atirou contra duas colegas dentro de uma Caixa Econômica Federal em Salvador, Bahia. O homem se matou em seguida. Segundo as investigações, o alvo de Glei seria o seu chefe, que não foi baleado.

As duas colegas vítimas de Glei foram atingidas na cabeça e uma delas, Marinoelia Andrade dos Santos, de 51 anos, acabou morrendo. A outra funcionária foi atingida por um tiro de raspão e está internada.

Cerca de 50 pessoas trabalhavam no local no momento do crime que ocorreu nesta quarta-feira (21), no período da tarde. A polícia investiga as causas do ataque.