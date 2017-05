Baleia Azul: Polícia descarta prática de crime em Goiânia

A Polícia Civil finalizou o inquérito sobre a prática do jogo Baleia Azul em Goiânia e concluiu que não houve prática de crime. As investigações mostraram que cinco crianças e adolescentes estavam envolvidas, sendo que três delas chegaram a realizar as automutilações relacionadas aos jogos, porém, nos outros casos, essa relação com os desafios não foi constatada. ...