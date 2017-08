Balada open bar: homem e mulher vão pagar o mesmo preço? MP-GO se posiciona

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) divulgou nesta sexta-feira (4), por meio de sua assessoria de comunicação, uma nota para prestar esclarecimento sobre questões ligadas aos valores cobrados em estabelecimentos de lazer, cultura e entretenimento, que não poderão ser diferentes, de acordo com o gênero do consumidor. A recomendação, expedida em conjunto pelo MP-GO e pelas Superintendências de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon) de Goiás e de Goiânia, passará a valer a partir do próximo domingo (6).

Segundo o comunicado, a abstenção de diferenciação de preço será limitada apenas aos locais que cobram taxa da entrada, não se aplicando, por hora, a eventos que fornecem o serviço agregado 'Open Bar'.

De acordo com o MP-GO, a fiscalização sobre a igualdade na cobrança dos preços em eventos com 'Open Bar' não ocorrerá agora, mas sim posteriormente. O Ministério Público goiano e os Procons aguardarão a adaptação do mercado à medida para a realização da ação.

Multas

Os estabelecimentos que forem flagrados realizando a prática, agora proibida, de cobrar preços diferenciados para homens e mulheres serão autuados. Essa notificação poderá resultar em multas que variam de R$ 596 a R$ 9 milhões.

“Fiscalizaremos os eventos e locais que vendem ingressos. Inclusive, os preços deverão estar bem visíveis na entrada para informar o consumidor”, diz José Alício de Mesquita, superintendente do Procon Goiânia. Serão alvos da inspeção também outras questões como a determinação de consumação mínima, a lei do troco, validade dos produtos ofertados, entre outros.

A proposta é seguir com a vistoria até que todos os estabelecimentos da capital sejam visitados. O levantamento desses comércios está sendo finalizado. Entretanto, de acordo com Darlene Costa Azevedo Araújo, superintendente do Procon estadual, a medida deve ser adotada também em outros municípios do goianos, principalmente, para o atendimento de denúncias.

A verificação também acontecerá com os ingressos que são vendidos pela internet, informa Darlene. Segundo a superintendente, o mecanismo para a composição do preço único também deve ser avaliado. “O objetivo é evitar a prática abusiva neste sentido. Ficaremos atentos a todas as adequações que serão feitas”, frisa.