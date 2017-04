Baixa procura por vacina contra o HPV

Menos de 12% das meninas com idade entre 9 e 13 anos, em Goiás, foram imunizadas e tomaram as duas doses da vacina contra o vírus papilomavírus humano (HPV) no ano passado. Isso permite dizer que 232,1 mil garotas deixaram de se vacinar corretamente. O índice ficou muito abaixo do considerado ideal pelo Ministério da Saúde, que é de 80% e complementa, ainda, uma situ...