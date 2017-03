Bairros ficam mais de 24h sem energia após forte chuva que caiu na Capital

A população da Grande Goiânia ainda está enfrentando os transtornos causados pelo temporal que caiu na cidade nesta terça-feira (14). Moradores de diversos bairros reclamam sobre a falta de energia e água. O comércio é um dos mais prejudicados, com o prejuízo nas vendas e com produtos que estão sem refrigeração.

Segundo Dalmir Gomes da Silva, dono de uma lanchonete no Setor Rodoviário, a energia acabou por volta das 16h de ontem (14) e até às 17h desta tarde não havia retornado. Ao G1, o comerciante contou que decidiu fechar as portas mais cedo e ficou com o caixa desfalcado.

"Acho que deixei de ganhar cerca de R$ 1,5 mil. Você não vende um refrigerante porque não está gelado, um suco de laranja porque não tem como fazer. Geralmente fico aberto até às 19h, mas hoje fechei às 13h porque não faz sentido ficar aberto sem poder servir o cliente", relatou.

Caso o problema não seja resolvido em breve, Dalmir deverá levar parte da mercadoria para manter resfriada em casa.

A Companhia Energética de Goiás (Celg) informou que os bairros mais afetados na capital são: Cidade Jardim, Residencial Vereda dos Buritis, Jardim Nova Esperança, Setor Rodoviário e Setor Sudoeste.

De acordo com a empresa o problema de fornecimento se estende a Anápolis, Luziânia e Iporá. Cerca de 110 equipes de emergência estão nas ruas para tentar normalizar o serviço.

Falta de água

Outro problema causado pela falta de energia é a falha no fornecimento de água. Segundo a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) a interrupção do fornecimento de energia na Estação Elevatória de água tratada Vila Adélia, afetou vários bairros. O problema, conforme a empresa, só deve ser resolvido na madrugada de quinta-feira (16).

A Saneago informou que a região mais afetada inclui os bairros: Jardim Atlântico, Sudoeste, Falçalville, Jardim das Rosas, Garavelo, Jardins Mônaco, Jardins Lisboa, Parque Amazonas, Parque Santa Rita, Campos Dourados e Grajaú.

Em Aparecida de Goiânia, setores como Vila Mariana, Vila Rosa, Bairro Cardoso e Araguaia estão sem o fornecimento de água.

Estragos

Além das interrupções mencionadas acima, a chuva também provocou alguns estragos, deixou árvores caídas e ruas alagadas. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que foi acionada para atender mais de 50 ocorrências de quedas de árvores e outras 70 de quedas de galhos.

No Setor Buena Vista e na Vila Redenção, houve registro de granizo, enquanto no Setor Cidade Jardim, uma casa ficou destelhada após a ventania, que chegou a 60 km/h.

A fachada de uma loja, no Residencial Eldorado, despencou sobre dois carros. No Setor Campinas, o teto de zinco de um sobrado foi destruído e ficou retorcido. Em uma rua próxima ao Terminal Padre Pelágio, uma moto foi arrastada. Já em um shopping, parte do forro do teto caiu.