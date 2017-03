Bairros de Goiânia e de Aparecida estão com abastecimento de água afetado, diz Saneago

O abastecimento de água está parcialmente afetado em Aparecida de Goiânia e nos bairros da região sudoeste de Goiânia, nesta quarta-feira (15).

De acordo com a Saneago, o problema acontece devido a interrupção do fornecimento de energia elétrica da Celg na Estação Elevatória de água tratada Vila Adélia, na tarde de terça-feira (14) até às 06h15 de hoje. Segundo a empresa, a normalização total do sistema ocorrerá gradualmente ao longo da noite de hoje.

Veja os bairros afetados, em Goiânia: Jardim Atlântico, Sudoeste, Falçalville, Jardim das Rosas, Garavelo, Jardins Mônaco, Jardins Lisboa, Parque Amazonas, Parque Santa Rita, Campos Dourados, Grajaú e outros.

Veja os bairros afetados em Aparecida de Goiânia: Garavelo, Vila Mariana, Vila Rosa, Bairro Cardoso, Araguaia e região.