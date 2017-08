Bagagem de mão: MPF-GO recomenda à Anac uniformidade nas medidas impostas pelas companhias aéreas

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) expediu, nessa segunda-feira (28), recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que altere a resolução (n° 400/2016) que autoriza as companhias aéreas determinarem as dimensões e quantidade de peças permitidas em bagagens de mão. Atualmente, cada uma das principais empresas que atuam no ramo possuem regras distintas.

De acordo com a procuradora da República Mariane Guimarães, autora da recomendação, a não uniformização das regras obriga o consumidor a adquirir várias malas de mão de diferentes formas e tamanhos para se adequar às normas impostas e inviabiliza uma eventual conexão entre companhias aéreas diferentes, deixando o cliente vulnerável e inseguro. “Tal imposição é indubitavelmente abusiva, em razão de o poder aquisitivo da grande maioria de nossa sociedade não permitir tal privilégio, sem falar na questão da praticidade”, esclarece a procuradora.

Com a recomendação, segundo a procuradora, é esperado que a Anac altere a resolução citada ou, alternativamente, interceda junto às companhias aéreas com o objetivo de uniformizar as dimensões relativas às bagagens de mão.