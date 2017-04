Bactéria super-resistente pode ter matado estudante na véspera de aniversário de 15 anos

Uma bactéria resistente a medicamentos pode ter sido a causa da morte da adolescente Lara Furno, que completaria 15 anos nesta segunda-feira (3).

De acordo com o G1 Espírito Santo, ela estava internada no Hospital da Unimed Vitória desde a noite de quinta-feira (30), e morreu às 2h50 deste domingo (2), depois de ter uma parada cardíaca, segundo um dos irmãos dela, o estudante de Medicina Felipe Furno Frinhani.

Ao Gazeta Online, o rapaz contou que ela foi infectada pela bacteria Staphylococcus Aureus resistente à meticilina (MRSA é a sigla em inglês). "Ela é de contaminação comunitária. Está na rua. Não é um surto. É azar mesmo. É uma bactéria muito resistente, que atinge principalmente vias aéreas e vai se disseminando pelo corpo e causa um choque séptico (sepsemia). E por causa disso ela faleceu", disse à reportagem.

Ele relata que o primeiro diagnóstico do hospial foi rinite. A moça voltou para a casa e apresentou melhora parcial. Ao voltar à unidade, o diagnóstico mudou para bronquite.

Sobre uma possível suspeita de H1N1, Felipe disse à reportagem que um infectologista sugeriu que os médicos fizessem também a cobertura de medicamentos para a doença, mas, segundo ele, "a família não pediu para fazer necropsia e nenhum exame para saber se era H1N1, porque já saiu o resultado da bactéria", disse.

Unimed Vitória

Em nota enviada ao G1 Espírito Santo, a Unimed Vitória informou que a paciente deu entrada no pronto-socorro do Hospital Unimed na madrugada do dia 31 em estado grave, sendo encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva. A equipe deu toda assistência necessária para o quadro apresentado pela paciente, que morreu na madrugada deste domingo.

Em relação aos exames realizados na paciente, a Unimed Vitória informa que foram encaminhados para o Laboratório Central (LACEN) e não tem ainda previsão para entrega dos resultados, que só poderão ser divulgados com a autorização da família.