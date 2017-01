Avião de pequeno porte cai no mar em Paraty

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quinta-feira (19), perto da cidade de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo moradores da região, chovia forte no momento da queda. A aeronave ficou muito danificada e está com 80% da estrutura submersa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o alerta foi emitido às 14h15 e equipes do Quartel de Paraty foram mobilizados, com o apoio por terra da Defesa Civil e do SAMU.

A Infraero informou que o avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90 decolou às 13h01 de São Paulo (SP) com destino a Paraty e despencou a 2 km de distância da cabeceira da pista. De acordo com informações da FAB (Força Aérea Brasileira), quatro pessoas estavam a bordo.

Segundo informações de abril de 2016 disponíveis no Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave pertence ao hotel Emiliano. Procurados, a assessoria de imprensa do hotel não tinham informações sobre o acidente.

Em breve mais informações de identificação das vítimas.