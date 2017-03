Avião de empresário é recuperado após quadrilha aplicar golpe

Um empresário que foi vítima de golpe teve o avião recuperado pela Polícia Civil (PC), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a PC, participaram três delegados e sete agentes na apuração desse caso durante a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12).

A vítima teria vendido a aeronave para os bandidos e eles até ostentaram com um extrato de conta bancária falso com um valor maior do que o combinado. Os suspeitos decolaram com o avião do aeroporto de Jataí, no sudoeste do estado.

O empresário só percebeu o golpe quando a quadrilha já estava longe. A PC foi acionada e descobriu que o avião estava no aeroporto de Luziânia. Os policiais disseram também que o bando iria usar a aeronave para o tráfico internacional de drogas, pois um piloto havia sido contratado para levar pilotar até a Bolívia.

O avião, avaliado em quase 1 milhão de reais, foi recuperado e os suspeitos continuam foragidos, já que não estavam no mesmo local em que o veículo foi encontrado.