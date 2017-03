Avião agrícola bate em rede de transmissão e cai em canavial em Goiás

Atualizada às 11h52

Um avião agrícola caiu na manhã desta terça-feira (7) na BR-050, próximo a Barro Alto, na região do Vale do São Patrício, em Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a pessoa que ligou contou que a aeronave se chocou contra a linha de transmissão de energia e em seguida caiu em um canavial.

De acordo com os bombeiros, o piloto está vivo, mas estava preso às ferragens. Três viaturas e o helicóptero foram até o local e a vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).