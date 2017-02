Avenidas T-3 e T-30 passam a ter sentido único de circulação

Vias estratégicas e com grande fluxo de veículos do Setor Bueno, em Goiânia, foram reconfiguradas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). Desde o dia 14 de dezembro de 2016, as avenidas T-3 e T-30 receberam intervenções do órgão, ações que foram encerradas nesta segunda-feira (20).

De acordo com a SMT, os sentidos das duas ruas foram alterados. A Avenida T-3 tem, agora, sentido único de circulação da T-6 até a T-10, enquanto a Avenida T-30 compõe o seu binário com sentido único da Avenida T-10, chegando até o próximo cruzamento de transposição da T-6.

As modificações, que atendem pedidos dos moradores e passam a valer a partir desta terça-feira, 21, começaram a ser implantadas em dezembro com a instalação de semáforos nos cruzamentos da T-30 com as avenidas T-9, T-8, T-7 e T-6 e demais sinalizações para organização do tráfego. Junto a essas mudanças, foi realizado um trabalho de panfletagem e inserção de faixas para adequada orientação dos motoristas.

A pasta ressalta que esclarecimentos quanto às alterações nas vias ocorreram durante toda a segunda quinzena do mês de dezembro e, também, em janeiro. Há alguns ajustes e complementos que ainda estão sendo feitos pela SMT, sendo elaborados a partir da avaliação técnica e monitoramento dos locais onde ocorreram as mudanças. Neste mês de fevereiro, a secretaria deve reforçar o trabalho orientativo em pontos estratégicos das avenidas.

Com a implantação dos dois corredores na T-3 e T-30, a SMT busca promover mais segurança aos condutores e pedestres, além de garantir mais fluidez ao trânsito. Para isso, o órgão faz um alerta para que os motoristas estejam atentos aos novos trajetos de circulação e respeitem a nova sinalização.

As informações são da Prefeitura de Goiânia