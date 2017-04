Avenida muda características

O projeto inicial da Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, cede espaço, ao longo do tempo, para as influências do adensamento urbano, do aumento populacional e surgimento de equipamentos que vão além da definição dada a ela pela Lei Complementar 031/1994, que foi zona de atividade econômica para implantação de comércios, serviços e indústrias. De fato, a característic...