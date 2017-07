Avô e neta morrem em acidente causado por ultrapassagem indevida na BR-364, entre Mineiros e Jataí

Um carro com placa da cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, envolveu-se em um grave acidente na manhã deste sábado (29), na BR-364, entre Mineiros e Jataí, no sudoeste de Goiás.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, apesar de a sinalização na via permitir a manobra, o veículo de passeio, um Chevrolet Prisma, fez uma ultrapassagem indevida na rodovia e acabou batendo de frente com uma carreta que vinha em sentido contrário.

Haviam cinco pessoas dentro do carro no momento do acidente. Um homem, de 73 anos, e a sua neta, de 10 anos, morreram na hora. Os outros três passageiros do Prisma ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA da cidade de Mineiros.

O motorista da carreta não sofreu lesões físicas.

Mesmo com a grande movimentação no local e da gravidade do acidente, não houve a necessidade de interdição total da via.