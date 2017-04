Avô de quíntuplos que morreram em Goiânia diz que filha não está mais sedada e chora sem parar

Sem previsão de alta, mas com quadro de saúde estável a técnica de enfermagem Carla Divina Faria de Oliveira, 24 anos, continua internada na Maternidade Amparo, no Setor Bueno, em Goiânia.

Carla estava com 23 semanas de gestação e internada na Maternidade Amparo quando no sábado entrou em trabalho de parto e os quíntuplos nasceram. “Ela ficou internada por seis dias e no sábado os bebês nasceram. Três de parto normal e dois de cesárea. Todos nasceram vivos”, relatou o avô ao POPULAR.

No início da tarde de sábado o menino não resistiu. Por volta das 16h uma das meninas também morreu e durante a madrugada as outras três recém-nascidas vieram a óbito.

Em entrevista ao G1 GO, o pai dela, Carlos Antônio de Oliveira, contou que Carla está se recuperando, mas está abalada com a perda dos quíntuplos. “Ela está bem de saúde, se recuperando, mas está abalada com a morte dos bebês. Ela chora sem parar”, contou Carlos.

De acordo com Carlos, ainda não há previsão de alta para a técnica de enfermagem. A família acredita que em casa a recuperação será melhor. “O hospital gera muitas lembranças e ela fica mais triste ainda”, disse o pai da jovem.

A família optou por sepultar os bebês sem velório. “Optamos por não fazer velório para não causar mais tristeza”, pontou Carlos.