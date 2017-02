Avô é preso acusado de violentar neta de 7 meses; o bebê morreu

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (16) acusado de abusar sexualmente da própria neta, um bebê de 7 meses. A menina morreu na noite de quarta-feira (15) após dar entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

O laudo da perícia constatou uma lesão nas partes íntimas da criança. A unidade de saúde comunicou o fato para as autoridades logo após a liberação do resultado.

Segundo o delegado Adriano Firmo França, o depoimento da mãe da vítima foi fundamental para desvendar o caso. Ela revelou que foi abusada pelo próprio pai quando tinha 12 anos.

Inspetores foram até a casa do acusado e encaminharam o avô da menina para prestar depoimento. De acordo com informação dos policiais, o acusado confessou o crime contra a filha, mas negou ter abusado da neta.

“Ficou comprovado que ele estava com a neta na hora do abuso, além do seu histórico de abusos, aliado ao histórico hospitalar e ao laudo. A soma desses indícios foi suficiente para formar a convicção”, afirmou o delegado, que fez a autuação em flagrante por estupro de vulnerável.

Em nota, a Polícia Civil informou as lesões apresentadas pela menina não causaram sua morte e, sim, um quadro de pneumonia.