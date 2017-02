Autoridades proíbem venda de "boneca espiã"

Uma boneca falante chamada Minha Amiga Cayla teve a venda proibida pelas autoridades alemãs por causa das brechas de segurança identificadas na tecnologia do brinquedo. O governo também aconselhou pais e responsáveis a destruí-la para evitar problemas.

Em comunicado divulgado pelo Jornal Nacional (Rede Globo), o governo afirma que “itens que tenham câmeras ou microfones, e que sejam capazes de transmitir sinais e, portanto, transmitir dados sem conhecimento do dono, comprometem a privacidade das pessoas”.

Na avaliação das autoridades reguladoras do governo alemão, Cayla não é confiável. A grande preocupação é que um brinquedo eletrônico, com transmissão via bluetooth ou wi-fi, possa se transformar num espião dentro do quarto da criança.

De acordo com o Jornal Nacional, o fabricante não comentou sobre o caso, mas a empresa que distribui a boneca disse que os casos em que ela foi hackeada foram incidentes isolados.