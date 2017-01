Autoridades participam da primeira reunião de monitoramento do Complexo Prisional de Aparecida

Autoridades participaram, na manhã de segunda-feira (23), da primeira reunião ordinária mensal de monitoramento do sistema prisional, que ocorreu no auditório da Casa de Prisão Provisória, do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Entre os presentes, o promotor Marcelo Celestino, da 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia, o superintendente executivo de Administração Prisional, coronel Victor Dragalzew, e todos os diretores das unidades prisionais e diretores de segurança do complexo.

Foram discutidas as demandas do Ministério Público e feita a apresentação do projeto da 25º Promotoria de Justiça de empregabilidade de presos do regime semiaberto na recuperação de parques e unidades de conservação ambiental da região metropolitana de Goiânia.

Durante o encontro, definiu-se que em toda penúltima segunda-feira de cada mês ocorrerão as reuniões mensais ordinárias de monitoramento prisional, sendo que no dia 21 de fevereiro serão debatidos os assuntos prioritários de cada unidade e a implantação efetiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, com a participação de representantes do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde de Goiás, Goiânia e Aparecida de Goiânia.