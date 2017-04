Autora de projeto que aumenta decibéis em Goiânia recua e retira proposta

Na última quarta-feira (5) a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Goiânia aprovou matéria que alterava o Código de Posturas e aumentava o nível máximo de decibéis permitido para 75 durante a noite em Goiânia, inclusive no Centro. A proposta foi aprovada pelos comerciantes. No entanto, foi alvo de críticas de especialistas, o que pesou na decisão da autora do projeto, a vereadora Tatiana Lemos (PCdoB), que decidiu recuar e retirar a matéria que, como já reportado pelo POPULAR, é tema de 90% das reclamações recebidas pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

Em nota divulgada em suas redes sociais na tarde deste sábado (8), a vereadora afirma que “percebendo a alta rejeição ao projeto e reafirmando o nosso compromisso de construir um mandato democrático e participativo, decidimos pela retirada do mesmo”.

No decorrer da semana a justificativa para o projeto era de que “qualquer roda de conversa já atinge os 55 decibéis permitidos”, explicou a autora. Ela acrescenta que o objetivo não é quebrar a lei do silêncio, pois não será permitida “a instalação de um trio elétrico”. Assim, o patamar antigo de 50 decibéis para a área residencial e 55 para o centro da cidade a partir das 22h deve ser retomado.

Confira na íntegra a nota da vereadora:

Apresentamos o projeto que aumenta o volume de decibéis em Goiânia por considerá-lo relevante para a cidade, uma vez que fortalece um setor que gera mais de 130 mil empregos diretos, estimula a produção cultural e fomenta o turismo e o entretenimento.

Percebendo a alta rejeição ao projeto e reafirmando o nosso compromisso de construir um mandato democrático e participativo, decidimos pela retirada do mesmo.

Nossa tarefa é propor soluções aos problemas de nossa cidade, mas sempre pautados pelo diálogo permanente com a população goianiense.