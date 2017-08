Autor do tiro que matou menina Júlia diz que a intenção era acertar o rival

Após ser preso, Lucas Ribeiro de Moura, de 23 anos, confessou que foi o autor do disparo que matou Júlia Martins Rodrigues, de 4 anos, no conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, no último dia dia 24 de julho.

Em um vídeo publicado pelo G1 Goiás, ele conta que a intenção era acertar o rival, que também morreu na ocasião. "Estavam querendo matar a gente e nós saímos atrás para pegar eles [rivais]. Aconteceu um acidente, uma tragédia. As balas atravessaram ele e pegaram nela [na criança]. Eu corri atrás dele [alvo], atirei nele, mas as balas pegaram nela. Só eu [fui atrás]", relatou Lucas na gravação.

No dia do crime o pai de Júlia, Luiz Martins de Paiva, também foi atingido no braço. Ele foi levado a um hospital, recebeu atendimento e foi liberado.

Relembre o caso

Luiz estava assando frangos em frente à casa dos pais, no Setor Vera Cruz II, quando um grupo armado chegou a uma casa vizinha, procurando por Warley Christopher Machado da Cruz, de 19 anos, Fabiano Rodrigues, de 26, e por uma adolescente.

Encapuzados, entraram na casa que havia sido alugada pelo grupo rival poucos dias antes. A adolescente se escondeu no banheiro da casa, enquanto Warley e Fabiano saíram correndo do imóvel, refugiando-se na casa da mãe de Luiz.

Com o barulho dos tiros, Luiz correu com a filha para dentro de casa com a ajuda de pessoas que estavam no local. A porta ficou aberta e tanto Fabiano e Warley quanto os atiradores também entraram no local. Luiz foi atingido por um tiro no braço. A bala atravessou o bíceps dele e entrou no ouvido de Júlia, que morreu na hora.

De acordo com o G1, na última quinta-feira (9), equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram Moura e o comparsa Cleiton Ferreira de Souza, de 24 anos, conhecido como Cirilo. Segundo a reportagem, os militares disseram que Souza reagiu à abordagem, tentou fugir e acabou morto.

Moura e uma jovem de 19 anos foram levados para a delegacia da cidade. Ela prestou depoimento e foi liberada.