Audiência questiona e busca solucionar problemas de congestionamento na BR-040, em Luziânia

Foi aprovado nesta terça-feira (25), requerimento para que o Senado trabalhe na busca de uma solução para os densos congestionamentos na BR-040, na altura da região de Luziânia. O trecho da rodovia passa pelo Entorno e dá acesso à região sul ao Distrito Federal.

De acordo com o senador Ronaldo Caiado (DEM), é necessário fazer mudanças na estrutura viária para evitar que o trânsito seja bloqueado nessa área durante o acesso dos motoristas a Brasília, o que inviabiliza o desenvolvimento da região. "São locais de grande fluxo de veículos e que têm tido engarrafamentos cada vez maiores. Esse é um problema crônico que, lamentavelmente, não conta com nenhum tipo de atenção, nem do governo de Goiás, nem do DF", criticou o senador goiano.

A princípio será realizada em no próximo mês de maio uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, na qual vão ser convidados o Ministro dos Transporte, Maurício Quintella; o diretor-geral da ANTT, Maurício Vinaud; e o engenheiro Antônio Acácio, que participa do projeto de intervenções na BR-040. A reunião vai ser aberta a todos que quiserem participar presencialmente, ou pela ferramenta do Portal E-Cidadania.