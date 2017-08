Audiência pública ouve capitão da PM acusado de agredir estudante durante manifestação

Atualizada às 14h52

Uma audiência pública para ouvir o capitão da Policial Militar (PM), Augusto Sampaio, acusado de agredir o estudante Matheus Ferreira durante uma manifestação, no dia 28 de abril, acontece na tarde desta quarta-feira (9), na Vara da Auditoria Militar, na Avenida Anhanguera com a Rua 17, no setor Aeroviário, em Goiânia.

Na sessão conduzida pelo juiz Gustavo Assis Garcia, duas estudantes de enfermagem são testemunhas de acusação e o Major Omildo Ananias Júnior e o Capitão Ródney Shimabuku Rodrigues são testemunhas de defesa de Sampaio.

Durante a audiência, Rodrigues informou que "em momento nenhum visualizou Mateus fazendo depredação contra prédios ou atos violentos físicos contra a PM" e que Mateus se curvou na altura do cacetete, por isso o capitão Sampaio acertou a cabeça dele.

Imagens registraram o momento em que o capitão Sampaio agrediu Mateus com um cassetete, que quebrou com a força da pancada. A ação também foi flagrada por fotos. O estudante teve que passar por duas cirurgias.