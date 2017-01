Audiência de custódia: Mais de 60% liberados após o flagrante

Em Goiânia, cerca de 60,8% das pessoas foram liberadas pela audiência de custódia depois de serem presas em flagrante, no ano passado. É o que revela o novo levantamento do projeto, elaborado pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás. No período, 4.087 (93,64%) dos 4.365 indiciados encaminhados ao projeto, no Fórum Criminal da cidade, não voltaram a ser flagrados mais ...