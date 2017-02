ATUALIZADA: Criança de 6 anos sai de casa para visitar vizinha e desaparece em Goiânia

Ana Clara Pires Silva Camargo tem 7 anos e desapareceu no Residencial Antônio Carlos Pires

Parentes e amigos procuram por Ana Clara Pires Silva Camargo, de 7 anos, que está desaparecida desde a tarde de ontem (17), quando saiu de casa para ir em uma vizinha, no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia, e não foi mais vista. Ela é filha do Subtenente Camargo do Corpo de Bombeiros de Goiás.

O Corpo de Bombeiros utiliza cães para auxiliar nas buscas. Moradores do bairro também estão mobilizados tentando localizar a criança. Segundo a família, um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil.

A Polícia orienta quem tiver informações ligar para o 190 ou 193.