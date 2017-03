Atropelamentos deixam dois mortos em Goiânia

Duas pessoas morreram vítimas de atropelamento, na madrugada deste domingo (19), nos setores Buena Vista IV e Leste Vila Nova, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), uma mulher de 39 anos, caminhava pela Avenida Ademar Vicente, no setor Buena Vista IV, quando dois motociclistas que trafegavam no mesmo sentido reduziram a velocidade e um deles ofereceu carona.

Neste momento, um GM Celta que também trafegava no mesmo sentido bateu em uma das motocicletas e atropelou a mulher, que morreu no local. O motorista de 33 anos, fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar (PM) e reconduzido ao local do acidente. Ainda de acordo com a DICT, ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu positivo. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e apresentado na delegacia.

Os ocupantes da moto foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Setor Leste Vila Nova

Um homem, não identificado, morreu atropelado por um carro, na madrugada de hoje (19), na Avenida Independência, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o homem estaria supostamente vivendo em situação de rua. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista do VW Gol abandonou o carro e fugiu a pé. A mulher do condutor foi até o local e o identificou. A mulher disse não saber do paradeiro dele. O caso é investigado pela Dict.