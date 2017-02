Atropelamento: Polícia investiga se semáforo estava verde para a vítima

Saber para quem estava aberto o semáforo do cruzamento da Rua 15 com a Avenida D, no Setor Oeste, às 5h30 do último domingo, vai determinar de quem foi a culpa pela morte do entregador de pães Darlan Ernestino da Silva Santos, de 34 anos, que trafegava em uma motocicleta Honda Titan e foi colhido pelo Voyage dirigido pelo estudante Gabriel Ribeiro Júnior, de 26. A delega...