Atrasos já afetam refeição de crianças em creches conveniadas com a Prefeitura de Goiânia

Arroz, feijão e salada em um dia. No outro, apenas macarrão. O cardápio do almoço das cerca de 200 crianças de uma creche conveniada com a Prefeitura de Goiânia tem se resumido a isso nos últimos dias. Carne não aparece nos pratos há algum tempo. Na despensa da unidade, freezers vazios e prateleiras com estoque reduzido. A situação só não é pior graças à solidariedade...